"Невозможно сдержать слез": Светлана Лобода откровенно рассказала о разлуке с любимым

Светлана Лобода / пресс-служба певицы

18 ноября певица Светлана LOBODA презентовала сингл "Два незнакомца" на украинском языке. Певица в эксклюзивном интервью для Главреда рассказала, что песня создана на реальных историях украинцев и кому посвящает лирический трек.

"Два незнакомца" посвящается украинцам, которые сейчас переживают разлуку с любимыми, детьми, родителями, близкими людьми и конечно – страной и домом. Долгая разлука превращает сегодня, некогда любящих друг друга людей в отстраненных и очень далеких. Но я знаю, что однажды мы все встретимся в родной стране и обязательно обнимем своих близких под мирным небом", - сказала Светлана Главреду.

Певица отмечает, что сегодня каждая история украинца проживается лично.

Светлана Лобода / пресс-служба певицы

"Невозможно сдержать слез от многих из них, которые еще до 24 февраля казались страшным сном. Посещая дома приюта украинских переселенцев по всему миру и общаясь лично, передала в тексты все услышанное: и горе, и боль", - отмечает певица.

Стоит отметить, что LOBODA готовит для украинцев новый альбом с украинскими песнями, который выйдет уже в декабре.

Как ранее сообщал Главред, певица Светлана Лобода будет принимать участие в восстановлении города Ирпень, который разгромили российские оккупанты.

Вместе с командой она хочет отстроить детский сад. Лобода призналась, что сделала первый взнос, это более 3 миллионов гривен.

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