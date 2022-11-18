"Невозможно сдержать слез": Светлана Лобода откровенно рассказала о разлуке с любимым

Светлана Лобода рассказала, что "Два незнакомца" это песня о неожиданной и мучительной разлуке с любимыми и со страной.
18 ноября певица Светлана LOBODA презентовала сингл "Два незнакомца" на украинском языке. Певица в эксклюзивном интервью для Главреда рассказала, что песня создана на реальных историях украинцев и кому посвящает лирический трек.
"Два незнакомца" посвящается украинцам, которые сейчас переживают разлуку с любимыми, детьми, родителями, близкими людьми и конечно – страной и домом. Долгая разлука превращает сегодня, некогда любящих друг друга людей в отстраненных и очень далеких. Но я знаю, что однажды мы все встретимся в родной стране и обязательно обнимем своих близких под мирным небом", - сказала Светлана Главреду.
Певица отмечает, что сегодня каждая история украинца проживается лично.
"Невозможно сдержать слез от многих из них, которые еще до 24 февраля казались страшным сном. Посещая дома приюта украинских переселенцев по всему миру и общаясь лично, передала в тексты все услышанное: и горе, и боль", - отмечает певица.
Стоит отметить, что LOBODA готовит для украинцев новый альбом с украинскими песнями, который выйдет уже в декабре.
Как ранее сообщал Главред, певица Светлана Лобода будет принимать участие в восстановлении города Ирпень, который разгромили российские оккупанты.
Вместе с командой она хочет отстроить детский сад. Лобода призналась, что сделала первый взнос, это более 3 миллионов гривен.
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