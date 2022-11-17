Лобода анонсировала украиноязычный трек, но досадно ошиблась в названии

Светлана Лобода / коллаж фото УНИАН

Поп-певица Светлана Лобода анонсировала для многомиллионной армии своих фанатов выход новой песни на украинском языке, однако допустила досадную ошибку в названии.

"Хочу поделиться с вами тем, что я приготовила для вас! Последние три месяца, я спасалась творчеством. Я постоянно искала, писала, думала, сочиняла/ И результатом моих бессоных ночей станет новая песня", ‒ написала певица в Instagram.

18 ноября Лобода планирует презентовать песню на украинском языке. Трек называется "Два незнайомця". Однако, как тут же написал в Сети известный филолог и телеведущий Александр Авраменко, здесь она и допустила ошибку. Он сообщил, что правильнее было бы назвать трек "Два незнайомці".

"Светлана Лобода анонсировала на своей странице в инстаграме новую песню, которая называется "Два незнайомця". Неправильный вариант названия в строке: А – "Два незнайомці", Б – "Два незнайомця", В – "Двоє незнайомців", – написал у себя в Instagram филолог.

Напомним, ранее актриса "Женского квартала" и комикесса Ирина Сопонару "ослепила" фанатов сиянием яркого кадра, на котором она предстала облаченной в пикантный корсет от украинского бренда.

Также супермодель, актриса и одна из самых красивых женщин ХХ столетия по версии Playboy 56-летняя Синди Кроуфорд засветила сочные бедра в платье-мантии.

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