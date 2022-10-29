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"Солнцеподобная": звезда Женского Квартала в пикантном корсете "ослепила" своим сиянием фанатов

29 октября 2022, 02:01

Ирина Сопонару поделилась ярким кадром в одежде украинского бренда

Ирина Сопонару
Ирина Сопонару показала пресс в коралловом топе-корсете / instagram.com/irinasoponaru

Актриса Женского квартала и комик Ирина Сопонару - яркая женщина во всех смыслах: и остроумием может заткнуть любого за пояс, и красотой не обделена.

На своей странице в Instagram артистка нередко экспериментирует с внешностью и образами, и лучшими находками делится на своей странице в Instagram.

Недавно Ирина опубликовала снимок, за который заслужила весьма лестный комплимент - заполненный солнцем и внутренним светом кадр так впечатлил поклонников, что они назвали Сопонару солнцеподобной.

Актриса в коралловом корсете без бретелей потягивается в залитой солнцем комнате. Кофта слегка задралась, обнажив крепкий пресс Сопонару. На ее лице играет спокойная, умиротворенная улыбка.

Ирина Сопонару
Ирина Сопонару показала пресс в коралловом топе-корсете / instagram.com/irinasoponaru

Ранее украинская певица, актриса и дизайнерка Надежда Мейхер побаловала поклонников пикантным образом, и случайно засветила пышные ягодицы без трусиков.

Также Злата Митчелл, 16-летняя дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут, продолжает эпатировать публику откровенными фотографиями в кричащей мини-юбке.

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