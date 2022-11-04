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Гибкая, как тростинка: Светлана Лобода в мини-шортиках похвасталась растяжкой

4 ноября 2022, 02:57

Певица продемонстрировала спортивные ножки.

Светлана Лобода
Светлана Лобода в мини-шортах показала упражнение на растяжку / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода выступает с новой концертной программой, которая, по ее признанию, требует огромной выдержки. Как моральной, так и физической.

Обычно она мало рассказывает о том, что позволяет ей сохранять молодость, свежесть, выносливость и отличную физическую форму. Меж тем колоссальный труд, который она ежедневно вкладывает в создание лучшей версии себя, виден невооруженным глазом.

Недавно Лобода все же показала на своем Telegram-канале одно из упражнений, которое позволяет ей держать ноги в тонусе и развивать гибкость.

Артистка показала домашнее занятие спортом: она в спортивном топе и мини-шортах при помощи фитнес-резинки тренировала растяжку и икры. Сложный трюк Светлана выполняла с абсолютно бесстрастным лицом.

40-летняя мама двоих детей, Лобода даже в домашней обстановке и во время занятий спортом сохраняет привлекательность.

Светлана Лобода
Светлана Лобода в мини-шортах показала упражнение на растяжку / t.me/lobodaofficial

Ранее актриса Женского квартала и комик Ирина Сопонару "ослепила" фанатов сиянием яркого кадра, на котором она предстала облаченной в пикантный корсет от украинского бренда.

Также супермодель, актриса и одна из самых красивых женщин ХХ столетия по версии Playboy 56-летняя Синди Кроуфорд засветила сочные бедра в платье-мантии.

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