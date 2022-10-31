"Люблю украинский, но больше денег мне приносит русский": Лобода указала на очередной фейк россиян

Украинская певица Loboda осталась верна себе и своей стране, несмотря на множественные провокации со стороны врага.
Украинская певица Светлана Лобода, которая в бесчестной войне России против Украины, поддержала свою страну, поделилась очередным пропагандистским фейком.
Видимо, пропагандисты никак не могут принять то, что Светлана Лобода может не поддерживать террористическое государство, ворующее и насилующее слабых - женщин и детей. Поэтому оно периодически продуцируют фейки, чтобы очернить певицу в Украине.
"Я говорила на русском и буду говорить, как и мои родственники. Для меня это первый родной язык, а сейчас язык, на котором я зарабатываю и на котором говорит моя страна. Я знаю Украинский, я люблю Украинский, но больше денег мне приносит русский", - якобы сказала Светлана Лобода.
Напомним, ранее певица украинского происхождения Ани Лорак решила, что уже можно не прятаться в своем преступном умалчивании войны в стране, которая подарила ей жизнь и популярность.
Каролина Куек продолжает "питаться" в стране, которая ежедневно обстреливает мирных жителей Украины ракетами. И делает это, похоже, с большим аппетитом.
После длительного молчания в информационном пространстве, Лорак явила миру свое безобразно располневшее тело. Которое она, впрочем, по-прежнему пытается втиснуть в образ секси-дивы.
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