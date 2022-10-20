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"Она в расстрельных списках": Соседов рассказал, почему в Европе отменили концерты Ани Лорак

20 октября 2022, 23:27

Предательница Лорак просто никому не нужна вместе со своими попсовыми песнями.

Ани Лорак
Ани Лорак / скриншот

Российский музыкальный критик Сергей Соседов, который долгое время "кормился" на украинском ТВ, а сейчас вовсю поддерживает геноцид украинского народа, пояснил, почему не состоится европейский тур певицы-запроданки Ани Лорак.

По информации российского ресурса Informing.ru, причина отмены концертов не в украинской артистке, ее угасающей популярности и нежелании украинцев видеть ее. "Все намного проще. Билеты на ее концерты в Европе попросту не продавались", - говорит эксперт.

Соседов считает, что вопрос в том, что у европейцев сейчас просто нет возможности ходить на концерты.

"Дело, конечно же, в обстановке. В Европе живут бедно, даже хуже, чем у нас. Мне говорят те, кто живет в Испании и во Франции, что дико все дорожает. За какие деньги ходить будут? Не знаю, любят ли Ани Лорак в Германии, не знаю, насколько там она востребована. Не немцы ее слушают, а русскоязычная диаспора, которая сейчас в Германии. Она в принципе может не петь. Не беспокойтесь, уже себе хорошо заработала, может на проценты от того, что имеет жить. А в Россию нельзя ни в коем случае возвращаться. Она в расстрельных списках", — сказал Соседов.

Между тем, согласно афише, только в октябре и ноябре в Германии планируется множество не отмененных концертов, среди которых: группы Backstreet Boys, Placebo, Swedish House Mafia, Chris de Burgh, Muse, Il Divo, Sting, Simply Red, Брайан Адамс и другие артисты.

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Напомним, что у украинской певицы-запроданки Ани Лорак в жизни ничего не изменилось. Она по-прежнему нарядная продолжает петь и выпускать новые песни с клипами. И не смотря на жестокое вторжение России в Украину, певица, которая в упор не замечает, что творит террорист Путин на ее родине, продолжает петь на русском языке.

Об этом она написала на своей странице в Instagram, поделившись фрагментом нового клипа и анонсировав новую песню "Лабиринт".

В кусочке клипа длинноволосая Лорак страдает у бассейна. На видео она красиво накрашена и одета, ведь европейские концерты отменили, а зарабатывать на жизнь надо.

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Ани Лорак
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