'Разочарование всей Украины': Лорак выпустила новую песню. Снова на русском

Ани Лорак / скриншот

У украинской певицы-запроданки Ани Лорак в жизни ничего не изменилось. Она по-прежнему нарядная продолжает петь и выпускать новые песни с клипами. И не смотря на жестокое вторжение России в Украину, певица, которая в упор не замечает, что творит террорист Путин на ее родине, продолжает петь на русском языке.

Об этом она написала на своей странице в Instagram, поделившись фрагментом нового клипа и анонсировав новую песню "Лабиринт". В кусочке клипа длинноволосая Лорак страдает у бассейна. На видео она красиво накрашена и одета, ведь европейские концерты отменили, а зарабатывать на жизнь надо.

В комментариях ее поклонники визжат от радости из-за возвращения "дивы". Впрочем, есть и те, кто явно дает ей понять, что украинцы ее не простят.

"Разочарование всей Украины, никогда не простим молчания о войне начатой Россией в нашей Украине, мы мирная страна, нам чужое не нужно, своего не отдадим", "Ани Лорак предала Украину", "Для тех, кто "вне политики" и "политикой не интересуюсь", Лорак - яркий пример, как можно потерять себя, как артистку, будучи на вершине, просто потому, что ты "на нейтральной стороне" и за "мир во всем мире", - пишут фоловеры предательницы.