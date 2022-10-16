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Враги хотели напугать, но не вышло: Анатолич показал, как в Киеве дети играют в воронке от ракеты

16 октября 2022, 16:51

Как показал Анатолий Анатолич, в парке Тараса Шевченко в Киеве дети устроили детскую площадку в воронке от российской ракеты.

Анатолич, дети
Анатолич показал, как в Киеве дети играют в воронке от ракеты / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

В самом сердце украинской столицы, Киева, в парке Тараса Шевченко дети играют прямо в громадной воронке, которая осталась после взрыва российской ракеты в минувший понедельник, 10 октября. Об в Stories на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич.

"Это видео не для киевлян, а для тех, кто не был в Киеве. В понедельник (10 октября – Главред), парк Шевченко это детская площадка, где попала российская ракета. Если думали, что здесь остановится жизнь, то хочу сказать, что очень ошибаются. Жизнь продолжается, дети лазают по яме. Теперь это для них развлечение. Хотели напугать, но сделали еще одну аттракцион для детей. Вот так – украинцы просто фантастические", – подчеркнул телеведущий.

Напомним, утром в понедельник, 10 октября, страна-агрессор Россия нанесла массированные удары по регионам Украины, ракеты попали в объекты критической инфраструктуры и привели к гибели мирных жителей. Взрывы раздались в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, Ровенской и других регионах.

По состоянию на пятницу, 14 октября, в медицинских учреждениях Киева находились 35 человек, которые были ранены в результате ракетных обстрелов столицы 10 октября. Почти треть госпитализированных до сих пор находятся в стабильно тяжелом состоянии.

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