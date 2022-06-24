"Слава Украине!": Лобода пожертвовала 3 млн на восстановление Ирпеня

Лобода, Ирпень / УНИАН, instagram.com/lobodaofficial/

Певица Светлана Лобода будет принимать участие в восстановлении города Ирпень, который разгромили российские оккупанты.

На своей страничке в Instagram артистка поделилась, что не узнала свой город, когда вернулась из России.

"Я увидела руины, которые оставила после себя российская армия. Руины, которые ещё 121 день назад были городом-мечтой.Зелёный, молодой, красивый, счастливый город , который перенёс все ужасы войны и пропитался, за столь короткое время, страхом и слезами…Но, не смотря на пережитое, продолжает жить дальше. Люди возвращаются домой! Чтобы восстанавливать свои дома и свои сердца", - написала Лобода.

Певица заявила, что хочет принять участие в восстановлении города. Вместе с командой она хочет отстроить детский сад.

instagram.com/lobodaofficial/

"Спасибо мэру и жителям Ирпеня за доверие ко мне. Наша задача - чтобы садик и всё, что разрушили в нашем городе, было восстановлено в память о тех, кто сражается и тех кто отдал свою жизнь за Украину. С командой мы будем помогать городу в этом вопросе и со своей стороны, я сделала первый взнос, в 3 000 000 гривен. И призываю всех, кто может, присоединиться к нам! Слава Украине", - подытожила певица.

Отметим, что певица, которая последние годы активно выступала в России, вернулась в Украину.

Певица решилась приехать в свой родной город Ирпень. Артистка показала, как с мэром города Александром Маркушиным посетила взорванный мост на Новоирпинской трассе, осмотрела разрушенные дома в Ирпене и поговорила с местными жителями.

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