Лобода вернулась в Украину: певицу заметили в разрушенном Ирпене

Светлана Лобода / соцсети

Певица Светлана Лобода, которая последние годы активно выступала в России, вернулась в Украину.

Певица решилась приехать в свой родной город Ирпень.

В Instagram певица показала, как с мэром города Александром Маркушиным посетила взорванный мост на Новоирпинской трассе, осмотрела разрушенные дома в Ирпене и поговорила с местными жителями.

"Я не знаю, что должно произойти, чтоб УКРАИНЦЫ простили все то, что происходило здесь", - написала Лобода под видео.

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Лобода хочет помочь Ирпеню

В начале июня, во время выступления в Ереване Лобода пообещала перечислять половину денег с каждого концерта на нужды Ирпеня.

Также певица хочет построить в родном городе большой детский сад.

24 марта, спустя месяц после масштабного вторжения войск Путина в Украину, певица впервые назвала войну войной и заявила, что Россия напала на Украину.

Лобода открыла волонтерский центр и помогает украинским беженцам.

После чего певице запрещен въезд в Россию, где она строила карьеру в последние годы.

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