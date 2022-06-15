Лобода вернулась в Украину: певицу заметили в разрушенном Ирпене

В Instagram певица показала, как с мэром города Александром Маркушиным посетила взорванный мост на Новоирпинской трассе.
Певица Светлана Лобода, которая последние годы активно выступала в России, вернулась в Украину.
Певица решилась приехать в свой родной город Ирпень.
В Instagram певица показала, как с мэром города Александром Маркушиным посетила взорванный мост на Новоирпинской трассе, осмотрела разрушенные дома в Ирпене и поговорила с местными жителями.
"Я не знаю, что должно произойти, чтоб УКРАИНЦЫ простили все то, что происходило здесь", - написала Лобода под видео.
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Лобода хочет помочь Ирпеню
В начале июня, во время выступления в Ереване Лобода пообещала перечислять половину денег с каждого концерта на нужды Ирпеня.
Также певица хочет построить в родном городе большой детский сад.
24 марта, спустя месяц после масштабного вторжения войск Путина в Украину, певица впервые назвала войну войной и заявила, что Россия напала на Украину.
Лобода открыла волонтерский центр и помогает украинским беженцам.
После чего певице запрещен въезд в Россию, где она строила карьеру в последние годы.
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