"Отменила все концерты и не собирается извинятся": представитель Лободы озвучил позицию певицы

Представитель Лободы рассказал, будет ли извиняться Светлана.
Украинская певица, которая долгое время жила и работала в россии Светлана Лобода отменила все концерты в россии и не собирается извиняться за свою проукраинскую позицию в войне россии против Украины.
Об этом сообщил российским СМИ представитель Лободы, продюсер Табриз Шахиди.
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"Любые комментарии в текущем моменте будут излишними. Артистка отменила все свои выступления на территории РФ. Это очередной вброс провокаторов, неучей и дезинформаторов", — заявил Шахиди.
Представитель Светланы подчеркнул, что сообщения о том, что у 39-летней украинской звезды кончаются деньги, также являются недостоверными. К слову, Светлана попала в черный список россии — ей запрещен въезд в страну на 50 лет. Пока же Лобода больше сосредоточена на благотворительной деятельности.
"Мой офис переквалифицировался в волонтерский штаб. Я ежеминутно оказываю всестороннюю помощь в их работе и делаю все, что от меня зависит, чтобы каждый человек мог бы получить хоть предметы первой необходимости. Знаю, что сегодня появляются всевозможные списки, в которых людей пытаются разделить по принципу "достаточно ли ты хорош, чтобы быть патриотом", — делилась певица в соцсетях, подчеркивая, что равнодушна к оценкам своей деятельности.
Напомним, ранее сообщалось, что Светлана Лобода может вернуться с концертами в россию. Даже якобы были отпечатаны афиши. Но это, скорее всего, не состоится.