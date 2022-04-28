Лобода может вернуться в Россию с концертом во Владивостоке

Светлана Лобода снова выступит в россии?/ instagram.com/lobodaofficial/

Украинская певица Светлана Лобода, которая долгое время работала в россии, а потом на страницах своих социальных сетей стала говорить правду о вторжении россии в Украину, убийствах украинских женщин и детей, якобы готовится выступить с концертом во Владивостоке.

Если верить афише, её концерт (12+) должен состояться 22 июня, сообщает Восток-Медиа.

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Один из справочных российских порталов в комментариях заявил, что якобы концерт должен состоятся. Однако на сайте, который продает билеты на концерты, продажа билетов на сольник Лободы приостановлена.

Как известно, Светлана Лобода открыто выступила, называя "спецоперацию" настоящим военным вторжением, каким оно и есть на самом деле. За это, власти россии внесли певицу в список запрещенных на терриории рф артистов и запретили ей въезд на 50 лет.