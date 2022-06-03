"Я помолюсь за перемогу": Лобода выпустила песню на украинском языке "Молитва", посвященную войне

Премьера песни Светланы Лободы. Фото Телеграмм

Украинская певица Светлана Лобода, которая долгое время работала в россии, но с начала войны стала на поддержку Украины, выпустила новую песню на украинском языке.

В песне певица поет о том, чтобы быстрее закончилась война, добро побелило зло.

"Я помолюсь за нашу землю, що витримала стільки болю, За кожну жінку у вікна, за страх бабусі й дідуся, за тих, кого взяла війна"

"Я помолюсь за перемогу, добра над злом, прошу я бога,

щоб знов країна зацвіла, щоб я тебе обійняла, щоб ця закінчилась війна"

Пока на цифровых площадках доступны лишь превью, премьера запланирована на 3 июня.

Напомним, ранее Светлана Лобода отменила все концерты в россии и не собирается извиняться за свою проукраинскую позицию в войне россии против Украины.