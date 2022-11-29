Дорофеева рассказала, как справляется с хейтом из-за своего романа с Кацуриным / коллаж фото УНИАН

Известная украинская поп-певица Надя Дорофеева (бывшая солистка популярного проекта "Время и стекло" рассказала, как справляется с хейтом, который полился на нее в Сети после развода с певцом Владимиром Дантесом и нового романа с ресторатором Михаилом Кацуриным. Девушка разоткровенничалась в интервью порталу "ТСН".

"Реагирую очень по-разному. Например, недавно отвечала на комментарии, какие люди мне пишут – это было смешно. А бывает – вижу неприятную ложь, и становится больно. Сейчас хейт – кажется, неотделимая часть жизни не только успешного артиста, как это было еще год назад, но и – каждого человека. Да, моя личная жизнь всколыхнула новостное пространство. Но каждый из нас сейчас переживает очень тяжелое время и по-разному изливает свои эмоции. Поэтому я стараюсь к этому относиться с пониманием, хотя действительно бывает неприятно", - сказала певица.

Напомним, ранее сама Надя Дорофеева поделилась лукавой фотографией времен своей юности - как раз времен того американского проекта.

"Шок-контент. Во-первых, мне тут 17. Во-вторых, уже видно, что я икона стиля. В-третьих, Деннис Родман [легендарный американский баскетболист и киноактер ‒ Главред] пялится на мои ягодицы. В-четвертых, на фото Деннис Родман", - написала певица.

До того украинский поп-певец Владимир Дантес (и бывший муж Нади Дорофеевой) продолжает подогревать слухи о романе с Дашей Кацуриной - украинской дизайнеркой и рестораторкой, соответственно, с бывшим мужем которой сейчас встречается Дорофеева.

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