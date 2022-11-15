Дорофеева показала пикантное фото из юности: Кацурин приревновал

Надя Дорофеева / коллаж фото УНИАН

Певица Надя Дорофеева (бывшая солистка поп-коллектива "Время и стекло") поделилась лукавой фотографией времен своей юности. Снимок девушка выложила на свою странице в Instagram.

"Шок-контент. Во-первых, мне тут 17. Во-вторых, уже видно, что я икона стиля. В-третьих, Деннис Родман [легендарный американский баскетболист и киноактер ‒Главред] пялится на мои ягодицы. В-четвертых, на фото Деннис Родман", - написала певица.

Мимо такого снимка, естественно, не прошел нынешний возлюбленный Дорофеевой ‒ ресторатор Михаил Кацурин.

"Блин, какого черта Деннис Родман пялится на зад моей малой?", ‒ написал новый бойфренд Дорофеевой Миша Кацурин.

По всей видимости, фото было сделано, когда Дорофеева стала одной из финалисток украино-голливудского реалити-шоу "Американский шанс".

Напомним, украинский поп-певец Владимир Дантес (и бывший муж Нади Дорофеевой) продолжает подогревать слухи о романе с Дашей Кацуриной - украинской дизайнеркой и рестораторкой, соответственно, с бывшим мужем которой сейчас встречается Дорофеева.

К слову, самая Надя недавно призналась в любви бывшему коллеге по дуэту "Время и Стекло" Алексею Завгороднему (Позитиву).

До этого Дорофеева поделилась с поклонниками новым откровенным фото. Звезда опубликовала снимок, на которой позировала без белья, прикрывшись розовым платьем. Впрочем, ничего не помешало фанатам рассмотреть ее татуировки и насладиться ее шикарной фигурой.

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