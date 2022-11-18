Возлюбленный Дорофеевой Кацурин впервые ответил на хейт в Сети из-за развода с первой женой

Дорофеева, Кацурин / коллаж фото УНИАН и Instagram.com/misha_katsurin/

Известный украинский ресторатор Миша Кацурин, который сейчас состоит в отношениях с поп-певицей Надей Дорофеевой, решительно обратился к хейтерам, жестоко раскритиковавшим его после громкого разрыва с первой супругой Дарьей. Соответствующий текст ресторатор разместил на личной странице в Instagram.

Кацурина жестко критиковали за то, что он якобы Михаил бросил женщину с двумя маленькими детьми, хотя "должен был сохранить брак ради сына и дочери".

Кацурин с таким мнением подписчиков категорически не согласен. По словам нового бойфренда Дорофеевой, он с супругой делал все возможное для сохранения семьи, поскольку считает развод – крайностью, к которой можно прибегать только после того, когда уже никакие способы не работает.

"В отношениях бывают сложные периоды и нужно добросовестно работать, чтобы фиксить отрицательное и развивать положительное. Психологи частные, семейные, специальная литература, семейные правила и ожидания, 5 языков любви, игрушки, випассаны (техника медитации – Главред). Надо попробовать все. Я, например, попробовал. Но следует быть честным с собой и уметь остановиться, когда не работает. Оставаться в отношениях ради детей – не ок", –закончил свой пост Кацурин.

Напомним, ранее сама Надя Дорофеева поделилась лукавой фотографией времен своей юности - как раз времен того американского проекта.

"Шок-контент. Во-первых, мне тут 17. Во-вторых, уже видно, что я икона стиля. В-третьих, Деннис Родман [легендарный американский баскетболист и киноактер ‒ Главред] пялится на мои ягодицы. В-четвертых, на фото Деннис Родман", - написала певица.

До того украинский поп-певец Владимир Дантес (и бывший муж Нади Дорофеевой) продолжает подогревать слухи о романе с Дашей Кацуриной - украинской дизайнеркой и рестораторкой, соответственно, с бывшим мужем которой сейчас встречается Дорофеева.

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