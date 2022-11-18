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Кондратюк выложил в Сеть фото и показал как Дорофеева и MamaRika выглядели в юности

18 ноября 2022, 12:36

Игорь Кондратюк показал кадры к 15-летию со съемок Американского шанса, на которых видно, как Надя Дорофеева и Настя Кочетова (MamaRika) выглядели в 17 лет.

Кондратюк, МамаРика, Дорофеева
Игорь Кондратюк, МамаРика, Надя Дорофеева / коллаж фото УНИАН

Украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк обнародовал в Instagram архивные кадры с голливудских съемок проекта "Американский шанс".

Кондратюк напомнил, что по результатам проекта в состав коллектива вошли Надя Дорофеева, Яна Соломко, Настя Кочетова (MamaRika), Алена Ломакина и Ирина Журавель. Группа так и не начала выступать с концертами, однако некоторые из солисток все же прославились

Дорофеева 10 лет выступала была солисткой поп-дуэта "Время и Стекло", а сейчас успешная сольная певица.

Кочетова под псевдонимом Эрика стала финалисткой "Фабрики звезд-3". В 2016 году она начала петь под именем MamaRika.

Яна Соломко прославилась своим участием в герлз-бенде Real O и съемками в первом сезоне реалити-шоу "Холостяк". Сейчас выступает под псевдонимом SOYANA.

Напомним, ранее сама Надя Дорофеева поделилась лукавой фотографией времен своей юности - как раз времен того американского проекта.

"Шок-контент. Во-первых, мне тут 17. Во-вторых, уже видно, что я икона стиля. В-третьих, Деннис Родман [легендарный американский баскетболист и киноактер ‒ Главред] пялится на мои ягодицы. В-четвертых, на фото Деннис Родман", - написала певица.

До того украинский поп-певец Владимир Дантес (и бывший муж Нади Дорофеевой) продолжает подогревать слухи о романе с Дашей Кацуриной - украинской дизайнеркой и рестораторкой, соответственно, с бывшим мужем которой сейчас встречается Дорофеева.

Другие новости:

Надя Дорофеева Игорь Кондратюк MamaRika
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