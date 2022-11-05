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Виталий Козловский ответил, почему в хлам разругался с Игорем Кондратюком

5 ноября 2022, 19:23

Сотрудничество Игоря Кондратюка и Виталия Козловского закончилось еще в 2012-м, но публичные выяснения отношений продолжаются до сих пор.

Кондратюк, Козловский
Виталий Козловский ответил, почему в хлам разругался с Игорем Кондратюком / коллаж УНИАН

Украинский поп-певец Виталий Козловский рассказал о том, что очень негативно относится к своему бывшему продюсеру, известному шоумену и телеведущему Игорю Кондратюку. Об этом он рассказал в интервью порталу Новости.LIVE

Вместе они перестали работать еще в начале 2010-х. И с тех пор между ними тянутся скандалы и судебные разбирательства.

Козловский рассказал, что решил прекратить сотрудничество с Кондратюком, поскольку тот якобы наживался на певце. Исполнитель говорил, что хотел оформить свой уход мирно и выплатить продюсеру неустойку с нескольких концертов, но тот не пошел на мировую.

"Вместо того, чтобы нормально отпустить, он меня драконил все эти 10 лет и не давал мне нормально жить. То, как он меня истреблял в эти годы, чести ему не делает", ‒ говорит он.

Также Козловский говорит, что его отношение к бывшему продюсеру после начала полноценного военного вторжения РФ в Россию изменилось. Музыкант теперь убежден, что в конфликте виноват не он, а именно продюсер.

"Я наконец-то понял, что он супернедобросовестный человек. Об этом всегда говорил мне мой папа. А я всегда считал, что где-то я наверняка в чем-то виноват перед ним. Вот не хочу сейчас подбирать слов, не хочу оправдывать себя, не хочу казаться каким-то невоспитанным", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк говорил - он хочет, чтобы российскую музыку в Украине запретили вплоть до окончания войны против России.

Причем, говорит Кондратюк, запрет должен коснуться и песен тех артистов, которые с 2014 года открыто осуждают путинский режим и агрессию Кремля ‒ по типу фронтмена рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича.

До того Кондратюк раскритиковал артистов, которые до вторжения России в Украину 24 февраля выступали в РФ и поддерживали преступную политику Путина.

"Если россиянин лезет к вам на страницу с извинениями, сделайте проверку искренности этих извинений, и спросите: "Чей Крым?". А дальше действуйте по ситуации. То же самое подходит к их "селебам", которые жевали сопли и в августе 2008-го, и в марте 2014 года, и доказывали нам, что "путин хороший", а сейчас прозревают. Это вдруг у вас россияне в друзьях есть. Я с 2014-го всех "кримнашистов" удалил как умственно отсталых", ‒ высказался он.

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Виталий Козловский Игорь Кондратюк новости шоу бизнеса
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