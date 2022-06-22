"Остапа несло": Кондратюк назвал три главные проблемы Арестовича

Игорь Кондратюк назвал проблемы Арестовича / Главред

Известный украинских продюсер и ведущий Игорь Кондратюк перечислил три главные проблемы советника главы Офиса президента Алексей Арестовича.

Шоумен подчеркнул, что есть и четвертая проблема, но ее разглашать не стал.

"Прочитал ви*ер Алексея А. (позывной "дед Панас") об "активистах". У человека минимум три очевидных проблемы: а) понимание причинно-следственных связей б) звездная болезнь; в) "Остапа несло". Есть еще и г) - не стоит комментариев", - написал Кондратюк в Facebook.

В конце он добавил фразу "Нам свое делать!".

Ранее Главред писал, что ВСУ нанесли удачный удар по военному объекту оккупантов на Крымском полуострове. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что наши военные и дальше продолжат это делать.

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Арестович пояснил, что нужно различать территорию России и земли, которые российские власти считают российской территорией, но она украинская - "типа Крыма".

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