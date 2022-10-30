УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Она в заложниках у своего безумного кума Путина: Кондратюк вспомнил, как ругался с Оксаной Марченко

30 октября 2022, 13:19

Телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк вспомнил, как еще в 2014-м поругался с коллегой Оксаной Марченко - кумой российского диктатора Путина.

Кондратюк, Оксана Марченко
Игорь Кондратюк, Оксана Марченко / коллаж УНИАН

Легендарный отечественный шоумен и телеведущий/продюсер Игорь Кондратюк вспомнил, как еще в 2014 году поругался со своей тогдашней коллегой Оксаной Марченко (кумой российского диктатора Путина). О тех давних событиях он рассказал в интервью для проекта Rostyslove Production.

Как говорит Кондратюк, у него были жесткие ссоры с Марченко после начала российской военной агрессии на Донбассе. Шоумен отчетливо занял патриотическую позицию. Марченко же попросту повторяла тезисы российской пропаганды.

"Мы с ней поссорились в 2014 году. Мы с ней по-разному восприняли даже не оккупацию Крыма, а историю, которая происходила на Донбассе в то время. […] Я ей говорил, что донецкая история – это сепаратизм. Это вмешательство России. И если украинцы сейчас скажут, что "так может быть" или "какая разница", то это не украинцы. Так мы просто уничтожаем свое государство. Она меня не поняла.[…] Оксана сказала, надо тех людей понять. А я ей говорил: "Людей, которые не пускают ВСУ на свою территорию, понять невозможно, потому что, согласно конституции Украины ВСУ, могут стоять от Луганска до Львова". И с того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения. Я понял ‒ это какой-то бред. Говорил, что она в заложниках у своего безумного кума", ‒ сказал он.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк говорил - он хочет, чтобы российскую музыку в Украине запретили вплоть до окончания войны против России.

Причем, говорит Кондратюк, запрет должен коснуться и песен тех артистов, которые с 2014 года открыто осуждают путинский режим и агрессию Кремля ‒ по типу фронтмена рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича.

До того Кондратюк раскритиковал артистов, которые до вторжения России в Украину 24 февраля выступали в РФ и поддерживали преступную политику Путина.

"Если россиянин лезет к вам на страницу с извинениями, сделайте проверку искренности этих извинений, и спросите: "Чей Крым?". А дальше действуйте по ситуации. То же самое подходит к их "селебам", которые жевали сопли и в августе 2008-го, и в марте 2014 года, и доказывали нам, что "путин хороший", а сейчас прозревают. Это вдруг у вас россияне в друзьях есть. Я с 2014-го всех "кримнашистов" удалил как умственно отсталых", ‒ высказался он.

Другие новости:

Игорь Кондратюк Оксана Марченко Виктор Медведчук новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:38

Не каждый цветовод это знает: можно ли поливать цветы кипяченой водой

13:19

Она в заложниках у своего безумного кума Путина: Кондратюк вспомнил, как ругался с Оксаной Марченко

13:00

Гороскоп на завтра 31 октября 2022: Львам – ложь, Водолеям – неприятности, Рыбам – доход

12:52

"Гопник - он и в Африке гопник": Подоляк жестко высказался о новом шантаже ПутинаВидео

12:29

Ударился о судно и взорвался: в Сети появилось видео атаки беспилотников на Черноморский флот РФВидео

Реклама
12:26

Королева Камилла попала в авиакатастрофу - сбылась ее фобия

12:18

В Украине ВСУ ликвидировали высокопоставленного офицера-артиллеристаВидео

11:45

Последний месяц осени удивит: какой будет погода в Украине в ноябре 2022Видео

11:24

Тамара Гвердцители попала в больницу после смерти мамы-одесситки

11:22

"Вероятно, уже в 2023 году": Подоляк спрогнозировал период окончательного падения путинского режимаВидео

11:13

Повоевал всего три дня: в Украине ликвидировали мобилизованного оккупанта из Волгограда

10:16

Операция по освобождению Крыма пройдет в 2023 году - глава ГУР

10:06

"Мой путь, мой выбор": Кароль пояснила фанатам, почему больше не поет свои русскоязычные хитыВидео

09:57

Грибной отвар для цветов - суперподкормка для растений, с ней зацветет даже денежное дерево

09:23

"Прошу хоть один Bayraktar, чтобы не умирали дети": ребенок из Ирпеня написал письмо Эрдогану

08:52

Без воды в Крым и охлаждения ЗАЭС: эксперт рассказал, почему РФ невыгодно взрывать Каховскую ГЭС

08:50

Ломаченко в тяжелом бою победил американца ОртисаВидео

08:46

Как стирать вещи, чтобы они не сбивались в пододеяльник: 4 хитрости, о которых знают не все

08:21

В оккупированном Севастополе остался только один корабль ЧФ РФ с серьезной ПВО - СМИВидео

08:20

Эта война - прямо подарок Кадырову, сбыча мечтмнение

Реклама
07:35

Впервые за время войны ВСУ удалось за раз уничтожить целую батарею из САУ "Мста-С"Видео

06:15

Россия - это обезьяна с гранатой, или Почему россияне не рискнут взорвать Каховскую ГЭСмнение

06:00

Худший месяц года: астролог рассказал, в какие дни ноября лучше не планировать поездкиВидео

05:30

Что можно есть на ночь, чтобы хорошо спать и не вызвать бессонницу

03:40

Ноябрь будет напряженным: астролог назвал самые опасные дни месяцаВидео

03:00

"Дни славы сочтены": Мадонна снова шокировала поклонников голым фото

02:30

Потепление будет недолгим: украинцам дали "ледяной" прогноз и назвали датыВидео

01:35

Зачем замораживать зубную пасту: хитрость для кухни от японских хозяек

01:04

Гороскоп Таро на неделю 31 октября – 6 ноября: Львам – соблазны, Скорпионам – знаки судьбы, Стрельцам – успех

00:30

Как отделить филе сельди от костей за пять минут: простые секреты

00:05

Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты уже в ноябре - Буданов

29 октября, суббота
23:40

Как быстро почистить серебро в домашних условиях: 8 эффективных способов

23:20

Оккупантам "перекрывают кислород": ключевая ж/д ветка под контролем ВСУ - АрестовичВидео

23:17

"Я в большой беде": Собчак прокомментировала побег из России

23:15

В США начали пересматривать планы по Украине: Арестович рассказал, что будет с военной помощьюВидео

22:30

Зерновой шантаж Кремля: Зеленский предложил выгнать РФ из G20Видео

22:10

Кондратюк рассказал, почему не воюют его сыновьяВидео

21:58

"Война закончится внезапно": у Зеленского дали прогноз и раскрыли неожиданный сценарийВидео

21:50

Что приготовить без света: самый вкусный и быстрый рецепт для всей семьиВидео

21:40

Украина переходит на зимнее время: что нужно сделать, чтобы всю зиму часы приносили деньги и успехВидео

Реклама
21:32

Приметы на 30 октября: 3 важных запрета, которые нельзя нарушать в этот деньВидео

21:27

Китай заинтересован в том, чтобы Россия проиграла войну против Украины - ФейгинВидео

21:08

Тело генерала РФ Лапина достали из Москвы-реки - СМИ рассказали о фейкеВидео

20:40

Тысячи похоронок для Калининграда: ВСУ "стерли в порошок" армейский корпус РФ – ForbesВидео

20:30

Как утеплить окна: 100-процентные способы, о которых вы не подозревалиВидео

20:29

Первые судебные процессы против РФ в Гааге могут начаться уже в этом году - еврокомиссар

19:48

Атака на базу ЧФ в Севастополе: в Сети показали фото морского беспилотникаВидео

19:22

Ликвидированных "чмобиков" станет больше: Словения передала Украине 28 модернизированных Т-55

18:56

"ЧФ худеет и становится флотилией": в ВСУ троллят оккупантов после взрывов в СевастополеВидео

18:52

Россия приостановила участие в зерновой сделке: Украина призвала Москву соблюдать соглашениеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябре
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять