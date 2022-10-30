Она в заложниках у своего безумного кума Путина: Кондратюк вспомнил, как ругался с Оксаной Марченко

Игорь Кондратюк, Оксана Марченко / коллаж УНИАН

Легендарный отечественный шоумен и телеведущий/продюсер Игорь Кондратюк вспомнил, как еще в 2014 году поругался со своей тогдашней коллегой Оксаной Марченко (кумой российского диктатора Путина). О тех давних событиях он рассказал в интервью для проекта Rostyslove Production.

Как говорит Кондратюк, у него были жесткие ссоры с Марченко после начала российской военной агрессии на Донбассе. Шоумен отчетливо занял патриотическую позицию. Марченко же попросту повторяла тезисы российской пропаганды.

"Мы с ней поссорились в 2014 году. Мы с ней по-разному восприняли даже не оккупацию Крыма, а историю, которая происходила на Донбассе в то время. […] Я ей говорил, что донецкая история – это сепаратизм. Это вмешательство России. И если украинцы сейчас скажут, что "так может быть" или "какая разница", то это не украинцы. Так мы просто уничтожаем свое государство. Она меня не поняла.[…] Оксана сказала, надо тех людей понять. А я ей говорил: "Людей, которые не пускают ВСУ на свою территорию, понять невозможно, потому что, согласно конституции Украины ВСУ, могут стоять от Луганска до Львова". И с того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения. Я понял ‒ это какой-то бред. Говорил, что она в заложниках у своего безумного кума", ‒ сказал он.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк говорил - он хочет, чтобы российскую музыку в Украине запретили вплоть до окончания войны против России.

Причем, говорит Кондратюк, запрет должен коснуться и песен тех артистов, которые с 2014 года открыто осуждают путинский режим и агрессию Кремля ‒ по типу фронтмена рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича.

До того Кондратюк раскритиковал артистов, которые до вторжения России в Украину 24 февраля выступали в РФ и поддерживали преступную политику Путина.

"Если россиянин лезет к вам на страницу с извинениями, сделайте проверку искренности этих извинений, и спросите: "Чей Крым?". А дальше действуйте по ситуации. То же самое подходит к их "селебам", которые жевали сопли и в августе 2008-го, и в марте 2014 года, и доказывали нам, что "путин хороший", а сейчас прозревают. Это вдруг у вас россияне в друзьях есть. Я с 2014-го всех "кримнашистов" удалил как умственно отсталых", ‒ высказался он.

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