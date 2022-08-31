"Муж и жена – одна сатана": Кондратюк предположил, почему Медведчук и Марченко предали Украину

Игорь Кондратюк, Оксана Марченко, Виктор Медведчук / коллаж УНИАН

Легендарный украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк предположил, что кум диктатор Путина Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко давно оказались на стороне страны-агрессора прежде всего из-за кремлевских денег. Такое мнение Кондратюк высказал в интервью для SportArena TV.

"Их семья решила стать предателями Украины, а могла сделать наоборот. Почему – не знаю. Вернее, я догадываюсь, почему. Деньги. Огромную роль сыграли деньги и какие-то компрометирующие связи, которые точно нельзя было разорвать Медведчуку с Россией и ФСБ. Но в первую очередь деньги", – сказал он.

По словам Кондратюка, Виктор Медведчук и Оксана Марченко: два сапога ‒ пара. Это предатели Украины.

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"Муж и жена – одна сатана. По факту, они предали эту страну (Украину ‒ Главред) и они предатели. Потому что они сотрудничают с Кремлем, с Путиным, который их кум. Все, кто так делает, это предатели. Разве что они глубоко законспирированные разведчики". Но я не думаю, что он Зорге [легендарный советский шпион времен Второй мировой ‒ Главред], а она ‒ Мата Хари (легендарная европейская шпионка времен Первой мировой ‒ Главред), – подытожит ведущий.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк говорил - он хочет, чтобы российскую музыку в Украине запретили вплоть до окончания войны против России.

Причем, говорит Кондратюк, запрет должен коснуться и песен тех артистов, которые с 2014 года открыто осуждают путинский режим и агрессию Кремля ‒ по типу фронтмена рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича.

До того Кондратюк раскритиковал артистов, которые до вторжения России в Украину 24 февраля выступали в РФ и поддерживали преступную политику Путина.

"Если россиянин лезет к вам на страницу с извинениями, сделайте проверку искренности этих извинений, и спросите: "Чей Крым?". А дальше действуйте по ситуации. То же самое подходит к их "селебам", которые жевали сопли и в августе 2008-го, и в марте 2014 года, и доказывали нам, что "путин хороший", а сейчас прозревают. Это вдруг у вас россияне в друзьях есть. Я с 2014-го всех "кримнашистов" удалил как умственно отсталых", ‒ высказался он.

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