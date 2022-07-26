Кондратюк пояснил, каким россиянам нужно давать визы на въезд в Украину / https://ua.depositphotos.com/ и УНИАН

Легендарный украинский продюсер, менеджер и телеведущий Игорь Кондратюк назвал единственную категорию русских, которым дипломаты должны будут дать въездные визы в Украину. Своим мнением он поделился на личной странице в Facebook.

По мнению Кондратюка, пускать в Украину можно будет только тех россиян, которые с 2014 года осуждали аннексию Крыма и развязанную тогда же Россией войну на Донбассе.

При этом Кондратюк подчеркнул, что давать визы россиянам следует лишь после окончания полномасштабной войны и возращения Украине всех ее конституционных территорий.

"Вопрос в визовой анкете для россиян должен быть таким: "Поддерживали ли вы оккупацию Крыма Россией в марте 2014 года и развязанную Россией позже войну против Украины?" И до полного восстановления Украиной контроля на своих конституционных территориях россиянам здесь делать нечего! Кроме воюющих за Украину на фронте", – подытожил продюсер.

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Напомним, ранее Игорь Кондратюк говорил - он хочет, чтобы российскую музыку в Украине запретили вплоть до окончания войны против России.

Причем, говорит Кондратюк, запрет должен коснуться и песен тех артистов, которые с 2014 года открыто осуждают путинский режим и агрессию Кремля ‒ по типу фронтмена рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича.

До того Кондратюк раскритиковал артистов, которые до вторжения России в Украину 24 февраля выступали в РФ и поддерживали преступную политику Путина.

"Если россиянин лезет к вам на страницу с извинениями, сделайте проверку искренности этих извинений, и спросите: "Чей Крым?". А дальше действуйте по ситуации. То же самое подходит к их "селебам", которые жевали сопли и в августе 2008-го, и в марте 2014 года, и доказывали нам, что "путин хороший", а сейчас прозревают. Это вдруг у вас россияне в друзьях есть. Я с 2014-го всех "кримнашистов" удалил как умственно отсталых", ‒ высказался он.

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