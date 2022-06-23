Макаревич - молодец, но и его песни пока нужно запретить: Кондратюк высказался о русской музыке

Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк выступает за тотальный запрет российской музыки в Украине до окончания войны против РФ.
Легендарный деятель украинского шоу-бизнеса, продюсер, ведущий и общественный деятель Игорь Кондратюк хочет, чтобы российскую музыку в Украине запретили вплоть до окончания войны против России. Об этом сообщает проект "Факты ICTV".
Причем, говорит Кондратюк, запрет должен коснуться и песен тех артистов, которые с 2014 года открыто осуждают путинский режим и агрессию Кремля ‒по типу фронтмена рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича.
При этом Кондратюк похвалил музыканта за его адекватную позицию, отметив, что у того "есть мозги и достоинство". Но все равно, считает продюсер, пока в Украине идет война против РФ, по мнению продюсера, носители российской культуры должны быть полностью запрещены в нашей стране ‒ без исключений.
"Россияне делятся минимум на две категории. Первая – зомбированные, которые верят в то, что их власть права. Вторая – умные, которые понимают, что происходящее с 2014 года – это ужас. До первой группы вы не достучитесь никак, это пустая трата времени. Психиатры говорят, что раззомбирование зомбированных идеологией пропаганды людей – очень сложная медицинская практика", – подытожил Кондратюк.
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Напомним, ранее музыкант и лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич и его четвертая супруга - журналистка, фотограф и гид Эйнат Кляйн - стали родителями. Их первый общий сын родился в Израиле, что делает малыша гражданином этой страны.
На вопрос о том, будет ли новорожденный Эйтан Макаревич иметь российское гражданство, его родители ответили отрицательно.
Позднее Макаревич записал специальную песню-обращение к русским солдатам-оккупантам.
Музыкант а-капелла исполил песню о ненужной войне, в которой просто гибнут солдаты ‒ просто как пушечное мясо.
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