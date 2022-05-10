"Забытый в раю солдат / Тебя обманули": Макаревич обратился к русским военным с проникновенной песней

Андрей Макаревич выложил в Сеть видео, где он а-капелла исполняет песню о ненужной войне, в которой просто гибнут солдаты ‒ просто как пушечное мясо.
Легендарный рок-музыкант и фронтмен коллектива "Машина времени" Андрей Макаревич, который осудил полномасштабное российское военное вторжение в Украину записал специальную песню-обращение к русским солдатам. Музыкант опубликовал в Сети черно-белое видео,
Макаревич а-капелла исполняет песню о ненужной войне, в которой просто гибнут солдаты ‒ просто как пушечное мясо.
"Как там, стреляли, солдат?
Известно — стреляли.
Кому присягал, солдат?
Царю да народу.
За что воевал, солдат?
За вашу свободу.
Куда ты попал, солдат?
Под бомбы, под пули.
А ты и не знал, солдат,
Убитый в бою солдат,
Забытый в раю солдат,
Тебя обманули" — так заканчивается текст песни.
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Напомним, ранее музыкант и лидер группы Машина Времени Андрей Макаревич и его четвертая супруга - журналистка, фотограф и гид Эйнат Кляйн - стали родителями. Их первый общий сын родился в Израиле, что делает малыша гражданином этой страны.
На вопрос о том, будет ли новорожденный Эйтан Макаревич иметь российское гражданство, его родители ответили отрицательно.
"Я считаю, что это безопаснее сейчас. А главное – зачем? Израильское гражданство перекрывает все 99,9% потребностей. Он не сможет поехать в Судан, например, или в Чад. Израиль для меня единственная безопасная страна. Потому что мои предки жили и в Украине, и в России и всегда это плохо заканчивалось. Настоящий еврей должен жить в Израиле", - рассказывает Кляйн.
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