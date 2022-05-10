"Забытый в раю солдат / Тебя обманули": Макаревич обратился к русским военным с проникновенной песней

Андрей Макаревич / коллаж ua.depositphotos.com и УНИАН

Легендарный рок-музыкант и фронтмен коллектива "Машина времени" Андрей Макаревич, который осудил полномасштабное российское военное вторжение в Украину записал специальную песню-обращение к русским солдатам. Музыкант опубликовал в Сети черно-белое видео,

Макаревич а-капелла исполняет песню о ненужной войне, в которой просто гибнут солдаты ‒ просто как пушечное мясо.

"Как там, стреляли, солдат?

Известно — стреляли.

Кому присягал, солдат?

Царю да народу.

За что воевал, солдат?

За вашу свободу.

Куда ты попал, солдат?

Под бомбы, под пули.

А ты и не знал, солдат,

Убитый в бою солдат,

Забытый в раю солдат,

Тебя обманули" — так заканчивается текст песни.

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Напомним, ранее музыкант и лидер группы Машина Времени Андрей Макаревич и его четвертая супруга - журналистка, фотограф и гид Эйнат Кляйн - стали родителями. Их первый общий сын родился в Израиле, что делает малыша гражданином этой страны.

На вопрос о том, будет ли новорожденный Эйтан Макаревич иметь российское гражданство, его родители ответили отрицательно.

"Я считаю, что это безопаснее сейчас. А главное – зачем? Израильское гражданство перекрывает все 99,9% потребностей. Он не сможет поехать в Судан, например, или в Чад. Израиль для меня единственная безопасная страна. Потому что мои предки жили и в Украине, и в России и всегда это плохо заканчивалось. Настоящий еврей должен жить в Израиле", - рассказывает Кляйн.

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