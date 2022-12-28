Звезда сериала Крепостная Тарас Цимбалюк рассекретил личность загадочной возлюбленной

Поклонники отмечают, что она нравится им гораздо больше, чем предыдущая жена актера.

Тарас Цымбалюк показал лицо новой возлюбленной / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер, звезда сериала Крепостная, Тарас Цымбалюк в начале полномасштабной войны в Украине объявил о расставании со стилисткой Тиной Антоненко.

Артист признался, что развод был для него очень болезненным, поэтому серьезных отношений он в ближайшее время не планирует. Тем не менее недавно в социальных сетях стали появляться его снимки в компании загадочной блондинки.

Позже Цимбалюк все же раскрыл личность женщины, которая теперь заняла его сердце. На своей странице в Instagram актер показал снимки с новой возлюбленной.

Девушкой актера стала украинская бизнесвумен Светлана Готочкина. С ней Цимбалюк снялся в стильных парных спортивных костюмах.

И хоть сам артист оставил фото без комментариев, его поклонники отмечают, что он со Светланой выглядит гораздо более счастливым, чем с Тиной, и уже пророчат им светлое совместное будущее.

Тарас Цымбалюк подтвердил роман со Светланой Готочкиной / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Ранее жена украинского режиссера и защитника Украины Олега Сенцова показала, как выглядит их новорожденный сын Демьян - Вероника Велч отметила сходство отца и сына.

Также Лия Меладзе, начинающая певица, которая принимала участие в проекте Голос страны, и дочь Константина Меладзе, показала редкое фото своей матери Яны Сумм.

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