Звезда "Крепостной" Цымбалюк объяснил, почему не пошел воевать

Тарас Цымбалюк / Instagram

Популярный украинский актер Тарас Цымбалюк, когда только стартовало полномасштабное военное вторжение уехал из Киева в родной город Корсунь-Шевченковский (Черкасская область). Там артист хотел записаться в территориальную оборону, однако местные мужчины сообщили, что защитников хватает, и подмога им не нужна. Об этом Цымбалюк в рассказал в интервью "24 каналу".

"Позвонил пацанам, спросил, нужен ли в терробороне. Слава Богу, наша терроборона просто стоит до сих пор, и она, по сути, там не нужна", – говорит он.

Цымбалюк сказал, что быстро понял ‒ военной подготовки у него нет, а, значит, большой пользы на фронте он не принесет. И потому актер начал активно участвовать в волонтерском движении.

"Поскольку я не заканчивал военную кафедру, я не служил, то начал использовать свое медиапространство и популярность. Начал волонтерить. У меня есть машина, джип, я начал что-то там вывозить, рекламировать, обращаться к людям, отвечать на их запросы и потребности", – рассказал звезда сериалов "Поймать Кайдаша" и "Крепостная".

Напомним, ранее известный музыкант и продюсер Потап (Алексей Потапенко) утверждал ‒ он заочно, через своего отца, записался в территориальную оборону. И при этом остался за границей. В ответ его поклонники и коллеги выразили сомнение в том, что Потапенко действительно заключил контракт.

Тогда Потап привел фотодоказательство того, что он заочно записался в ряды добровольческого формирования территориального общества (ДФТО).

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