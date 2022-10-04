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Потап ответил хейтерам и показал фото своего контракта в тероборону

4 октября 2022, 20:24

Известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко заочно записался в ряды добровольческого формирования территориального общества (ДФТО).

Потап, ВСУ
Потап ответил хейтерам и показал фото своего контракта в тероборону / коллаж УНИАН

Известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) привел доказательно того, что он заочно записался в ряды добровольческого формирования территориального общества (ДФТО). Фотокопию контракта, который он заключил в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину он показал в Instagram.

В документе говорится, что его утвердили 7 марта нынешнего года. В подписи к фото Потап упрекнул всех хейтеров, которые ищут "зраду", и вспомнил о российском оккупационном символе, который русская армия использует для пропаганды и пометы своей техники.

"Очно. Для всех "зрадошукачів" напомню, "зрада" начинается с буквы "Z"", – написал рэпер.

Потап, контракт

Дело в том, что накануне Потап утверждал ‒ он заочно, через своего отца, записался в территориальную оборону. И при этом остался за границей. В ответ его поклонники и коллеги выразили сомнение в том, что Потапенко действительно заключил контракт.

Напомним, украинская певица Настя Каменских замужем за Алексеем 'Потапом' Потапенко с 2019 года. И хотя три года - относительно небольшой срок, но все это время поклонники нашумевшего дуэта ожидают услышать от кумиров главную новость о беременности артистки.

Сами супруги свою личную жизнь предпочитают не комментировать, особенно то, что касается детского вопроса. Однако любое колебание Каменских в весе тут же воспринимается фанатами, как намек на скорое появление звездного малыша.

До того Каменских говорила, что частичный паралич лица у ее супруга, рэпера и продюсера Алексея Потапенко (Потапа) произошел из-за сильного стресса на фоне войны.

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