'Не все так однозначно': российский певец Слепаков записал антивоенную песню

Семен Слепаков. Скриншот видео

Российский комедийный актер Семен Слепаков записал новую песню под гитару. На своей странице он выложил свое новое творение, которое назвал "Не все так однозначно."

Фраза, которой часто оперируют россияне, когда им предъявляют неоспоримые факты зверств России в Украине.

"Когда был нанесен удар по Украине, я был так огорчен, я прямо впал в уныние.

И было на душе так тягостно и мрачно. Я даже собирался написать в Facebook,

но в голове внезапно мелькнула мысль: "А вдруг, не все так однозначно?" – говорится в первом куплете песни.

"Всей правды мы не знаем, у нас нет информации, и прежде чем г..ом кидаться, надо разобраться", - поет артист.

Слепаков иронизирует, напевая о том, что якобы ему изменяет жена, "скача и неистово крича" на начальнике. В песне поется, что он вначале хотел убить их обоих, а потом подумал "не все так однозначно".

Семен Слепаков также спел, что ему все же пришлось написать в Facebook "кто – х..ло" и что все сразу "стало однозначно". Он также вспомнил, кто оккупировал Крым, и потроллил россиян, которые поддерживают фашистскую символику "Z".

"Гордость", "Сильно́ и умно́ - одноЗначно", "Будущий иноагент", "Семен, уважение! Спасибо! Всегда знала, что Вы - личность", - написали фоловеры певца.

Напомним, ранее Слепаков ответил в своей привычной стихотворной манере хейтерам из-за обвинений в поддержке российского президента Владимира Путина. Стих на эту тему он опубликовал в своем Instagram.

Стих он подписал "Доброжелателям".

"Привет, я решил написать ответ, всем, кто три месяца с..т мне в директ, всем, кто считает, что я – клеврет Путина и Кремля", - пишет Слепаков.

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