Настя Каменских показала, что носит у сердца и в сердце / instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских замужем за Алексеем 'Потапом' Потапенко с 2019 года. Три года - небольшой срок, но все это время поклонники нашумевшего дуэта ожидают услышать от кумиров главную новость о беременности артистки.

Сами супруги свою личную жизнь предпочитают не комментировать, особенно то, что касается детского вопроса. Однако любое колебание Каменских в весе тут же воспринимается фанатами, как намек на скорое появление звездного малыша.

Углядели подобное и в фотографии, которую Каменских опубликовала в честь Дня Государственного флага Украины на своей странице в Instagram. На снимке артистка позирует в свободной футболке в национальных цветах.

"Теперь у сердца и в сердце ношу синее небо и пшеничные поля", - подписала кадр она. В комментариях зацепились за фразу "ношу у сердца" - так обычно говорят, когда вынашивают ребенка.

Настя Каменских показала, что носит у сердца и в сердце / instagram.com/kamenskux

Ранее поклонники позавидовали ведущему, журналисту и путешественнику Дмитрию Комарову - его молодая жена, модель и ведущая Александра Кучеренко, поразила всех на повал восхитительной внешностью.

Также украинский ведущий и интервьюер Слава Демин рассказал о женщине, занявшей место в сердце мэра Киева Виталия Кличка, который недавно развелся с женой после 25 лет брака.

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