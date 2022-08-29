"Выглядело очень страшно": Каменских рассказала, почему у Потапа парализовало пол-лица

Настя Каменских и Потап / коллаж фото УНИАН и Instagram

Известная украинская поп-певица Настя Каменских рассказала, почему супруга и партнера по творчеству Алексея Потапенко (Потапа) парализовало пол-лица. Подробностями девушка поделилась в интервью Алине Доротюк на YouTube.

По словам Каменских, частичный паралич лица у Потапа произошел из-за сильного стресса на фоне войны.

"У него отняло половину лица. Где бы ты ни был, в твоей стране война, в твоем сердце война, в твоей жизни война. Это не так, что находящиеся здесь они ее чувствуют, а те люди, которые застряли там, которые уехали в командировку или бежали от войны, они не переживают. Переживают все. И Леша мой не исключение. Он как мужчина должен держаться. Когда я в истерике, все волнуются, здесь надо эвакуировать, здесь надо договориться, здесь помочь, здесь поехать. И такое его моральное состояние привело к тому, что у него парализовало половину лица", – раскрыла артистка.

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Потап, как подчеркнула Каменских, не мог показать своим фанатам ‒ мол, что он нервничает или боится, поэтому публично был сдержан. Но вскоре все переживания ударили по его здоровью.

Как рассказала Каменских, половина лица Потапа долгое время как будто находилась под анестезией.

"Это выглядело очень страшно. Не работала половина лица, и ты не можешь есть или пить. Это действительно очень страшно. Казалось, что он никогда не вернется в нормальное состояние. У каждого по-своему. Стресс такой сильный, что организм не может на него не реагировать. Когда ты нервничаешь-нервничаешь, а еще и не знаешь, что будет завтра, это все", – подытожила певица.

Напомним, украинская певица Настя Каменских замужем за Алексеем 'Потапом' Потапенко с 2019 года. И хотя три года - относительно небольшой срок, но все это время поклонники нашумевшего дуэта ожидают услышать от кумиров главную новость о беременности артистки.

Сами супруги свою личную жизнь предпочитают не комментировать, особенно то, что касается детского вопроса. Однако любое колебание Каменских в весе тут же воспринимается фанатами, как намек на скорое появление звездного малыша.

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