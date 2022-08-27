Каменских рассказала, почему не возвращается Потап

Настя Каменских / Скриншот YouTube

Украинская певица Настя Каменских, которая за несколько дней до начала военного вторжения России в Украину выехала вместе с мужем Потапом в Испанию, недавно вернулась в Украину и дала интервью программе "Все буде добре".

По словам певицы, не нужно думать, что тем, кто остался за границей, легче. "Почему-то такой нарратив, что тот, кто там, ему легче, а тот, кто здесь, здесь ему труднее. Это неправда. Потому что война у каждого украинца. Я вдохнула, задержала дыхание для того, чтобы работать. Наша семья благодаря благотворительным концертам смогла собрать 75 миллионов гривен, и мы будем продолжать", - добавила она.

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На вопрос о том, почему не приезжает Потап в Украину, Каменских заявила, что у него парализовало пол лица. "Мы сейчас находимся в дезадаптации, и понятно, что каждый украинец, большинство украинцев переживают какой-то травматический синдром или депрессию, или панические атаки, у кого здоровье начинает сыпаться, нервная система просто не выдерживает", - пояснила она.

"Лёша тоже очень много ездит по благотворительным концертам, и сейчас у него есть несколько проектов, которые он просто должен завершить. И совсем, совсем скоро тоже с огромным желанием он приедет домой", - заверила певица.

Напомним, ранее украинская певица Настя Каменских замужем за Алексеем 'Потапом' Потапенко с 2019 года. Три года - небольшой срок, но все это время поклонники нашумевшего дуэта ожидают услышать от кумиров главную новость о беременности артистки.

Сами супруги свою личную жизнь предпочитают не комментировать, особенно то, что касается детского вопроса. Однако любое колебание Каменских в весе тут же воспринимается фанатами, как намек на скорое появление звездного малыша.

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