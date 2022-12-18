"Гей - это что, что-то плохое?": Евгений Клопотенко прокомментировал слухи о своей гомосексуальности

Украинский ресторатор, шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко страстно влюблен в украинскую кухню, и своих чувств по этому поводу не скрывает.
Однако о том, что касается его личной жизни, кулинар предпочитает скромно умалчивать. Из-за подобных попыток уберечь личное от посторонних глаз, про Клопотенка стали ходить слухи о его нетрадиционной ориентации.
В интервью Фактам ICTV шеф-повар откровенно рассказал, смог бы он признаться обществу в своей гомосексуальности, чем немало озадачил поклонников.
"Это моя мечта. Я даже говорил: давайте я признаюсь просто так. А что такое гей - это что? Что-то плохое? Если общество будет меня осуждать - это проблемы общества", - уверенно заявил Клопотенко.
Впрочем, позже он добавил, что на данный момент состоит в романтических отношениях с женщиной.
На новый роман Евгений Клопотенко начал намекать еще в конце весны. Кулинар признался, что возлюбленная полностью изменила его взгляд на отношения.
Впрочем, некоторые коллеги и поклонники Клопотенко были уверены, что он завел отношения с украинской певицей Златой Огневич. Ранее шеф-повар признался, что она доводит его до мурашек.
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