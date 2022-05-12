Евгений Клопотенко впервые рассказал о новом романе: "Твое сердце занято на всю жизнь"

Евгений Клопотенко рассказал о новом романе / instagram.com/klopotenko

Украинский шеф-повар, шоумен и популяризатор украинской культуры Евгений Клопотенко в интервью YouTube-каналу Розмова рассказал, что происходит сейчас на его любовном фронте.

Ранее 35-летний кулинар не афишировал свои отношения. По признанию Клопотенко, ему сперва необходимо было заводить семью, а потом уже строить карьеру. Ведь далеко не у каждой девушки хватит сил конкурировать с главной любовницей шеф-повара - его работой.

Теперь в жизни шоумена появилась женщина, которая заставила его по-другому смотреть на отношения.

Вопреки негласному правилу селебритиз, Клопотенко решил приоткрыть завесу тайны на свое новое любовное приключение менее чем через месяц от его начала.

"Я просто раньше считал, что существует влюбленность и твое сердце занято на всю жизнь. А тут мне просто очень хорошо. Сейчас у меня есть отношения. Последние три недели в моем сердце поселилась Валерия", - поделился шеф-повар.

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