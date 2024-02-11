Единственная дочь Кузьмы Скрябин раскрыла подробности смерти матери артиста

Новость о смерти Ольги Михайловны стала шоком для многих.

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Барбара Кузьменко заговорила о смерти Ольги Михайловны Кузьменко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kuzmenko_barbara, instagram.com/bilyk_iryna

В начале февраля исполнилось 9 лет со дня гибели легендарного украинского музыканта Андрея Кузьменко - Кузьмы Скрябина. Ольга Михайловна, самая большая поклонница творчества единственного сына, пережила его на восемь лет. В сентябре 2023 года она внезапно скончалась, и семья артиста не высказывалась в прессе на эту тему.

Недавно нарушила молчание про смерть бабушки единственная дочь Кузьмы - Барбара. Девушка поделилась болезненными воспоминаниями в интервью для Oboz.ua.

Барбара призналась, что уход Ольги Михайловны для нее стал шоком - женщина всегда была очень активно и энергичной и в один момент просто угасла. Болезнь мамы музыканта прогрессировала с пугающей скоростью.

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Перед смертью у Ольги Михайловны развился сепсис и почечная недостаточность, в последние дни она оказалась прикованной к постели.

"Она заболела просто в один момент. И все развивалось так молниеносно, что когда забрала "скорая", обнаружили уже и сепсис, и почечную недостаточность. Какое-то время была прикована к постели... Это очень болезненная для нас тема. Бабушка всю свою жизнь была очень активным человеком, а потеряли мы ее практически в один момент", - рассказала Барбара Кузьменко.

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