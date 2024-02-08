Экс-супруга Остапчука ошеломила фанатов и поведала о том, чем зарабатывала в 18 лет

Экс-жена Остапчука Кристина Горняк показала архивные фото с подросткового возраста и рассказала, чем тогда зарабатывала на жизнь

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Кристина Горняк поведала, чем зарабатывала на жизнь в 18 лет / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука ‒ нотариус и блогер Кристина Горняк ‒ показала фолловерам архивные фотоснимки времен своей юности в Instagram.

Горняк показала, что на стенах в квартире ее матери висит много фотопортретов девушки. В шутку Кристина называет это все "иконостас". К примеру, на одной из фотографий будущему нотариусу 14 лет и она облачена в пышное белое платье.

На еще одном фото Горняк показала себя уже 18-летней ‒ в кадре она позировала с распущенными волосами (одетая в джинсы и в белую футболку). А губы девушка обильно накрасила красной помадой.

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Кристина отметила, что фото были сделаны как часть одной из рекламных кампаний в Киеве. И добавила, что работа фотомоделью приносила ей большие доходы.

"А эти фото – это я уже в Киеве жила и работала как фотомодель, и скажу вам, нормально зарабатывала себе!" – рассказала она.

Напомним, ранее Владимир Остапчук рассказал, как сошелся с третьей женой, журналисткой Екатериной Полтавской, которая считает, что у нее раздвоение личности и "жирные ноги".

Позже Кристина Горняк заявила, что шоумен отказывается идти на контакт по разделу общего имущества после развода. В частности блогершу интересует дом под Киевом, который она приобрела и обустраивала вместе с Остапчуком.

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