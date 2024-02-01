Не приводить свою бабу: блогер рассказал об условиях Остапчука на корпоративах

Блогер разнес Остапчука и его очередную жену - Полтавскую.

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Беспалов поделился свежим инсайтом / Коллаж Глваред, фото скриншот, Instagram/poka_tya

Скандальный украинский блогер Богдан Беспалов, со ссылкой на свои проверенные источники сообщил, что в последнее время организаторы мероприятий заставляют телеведущего Владимира Остапчука подписывать договор о неразглашении, в котором есть пункт "не приводить свою бабу" (третью жену телеведущего Екатерину Поплавскую - авт.), потому что у нее репутация "не ок".

"Она ссорится с гостями, клиентами, палит вечеринки в Инстаграмм, локации и так далее. Поэтому организаторы сами предлагают ему подписать такой договор, даже когда клиент этого не просил, чтобы перестраховаться. А та ненормальная (неценз.) звонит организаторам и ссорится, почему ей нельзя его сопровождать", - говорит Беспалов.

На видео - инсайт от Беспалова:

видео дня

Беспалов - в своем репертуаре / Скриншот

Он также добавляет, что она просто боится отпускать его одного на мероприятия, потому как понимает, что она не первая, и не последняя.

Кроме того, он говорит, что в неких кругах уже ходит информация о том, что сам Остапчук задумывается о том, нужен ли ему этот брак.

Беспалов продолжает, что проблема в ревности. "Нужно быть уверенной в себе, быть той самой королевой, которой ты сейчас не являешься", - добавляет он.

Напомним, ранее жена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская призналась, не боится ли, что ведущий ее бросит так же, как своих двух предыдущих жен.

Ранее также Екатерина Полтавская раскрыла детали об общении с детьми Остапчука от предыдущего брака. Она объяснила, что дети проживают в Канаде, поэтому пока они не общаются.

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