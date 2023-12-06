Возлюбленная Владимира Остапчука похвасталась драгоценным подарком от мужа

Екатерина Полтавская, жена известного шоумена Владимира Остапчука, получила приятный сюрприз от мужа на День святого Николая. В своей сториз она поделилась радостным моментом, когда утром нашла под подушкой коробочку, в которой находилось невероятно изысканное кольцо. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Украшение изготовлено из желтого золота и инкрустировано бриллиантами. Стоимость этого украшения на сайте соответствующего ювелирного бренда составляет 50 тысяч гривен.
Важным моментом было то, что за несколько дней перед праздником Екатерина уже начала намекать любимому на то, что именно хочет получить в подарок. Она даже показала любимому конкретное кольцо и размер своего пальца.
"Блин, так неожиданно. И с размером угадал", - подписала она кадр с украшением.
Таким образом Екатерина подчеркнула, насколько неожиданным был этот сюрприз для нее и как удачно мужчина угадал со всеми деталями.
Напомним, Екатерина Полтавская раскрыла детали об общении с детьми Остапчука от предыдущего брака. Она объяснила, что дети проживают в Канаде, поэтому пока они не общаются.
Также недавно она в своем Instagram опубликовала снимок кровати с коробкой помидоров, подписав - "тяжелое утро". Это вызвало интерес у подписчиков, которые начали предполагать возможную беременность ведущей.
Как ранее сообщал Главред, Владимир Остапчук в социальных сетях поделился радостью из-за подарка от своей молодой жены Екатерины по случаю своего Дня рождения. Он увлеченно рассказал, что получил новую модель iPhone.
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