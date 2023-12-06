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Возлюбленная Владимира Остапчука похвасталась драгоценным подарком от мужа

Руслана Заклинская
6 декабря 2023, 19:31
Остапчук подарил девушке украшение в День святого Николая.
Возлюбленная Владимира Остапчука похвасталась драгоценным подарком от мужа
Екатерина Полтавская получила подарок за 50 тыс. грн / Коллаж: Главред, фото: instagram.com / poka.tya, скрин с instagram.com / poka.tya

Екатерина Полтавская, жена известного шоумена Владимира Остапчука, получила приятный сюрприз от мужа на День святого Николая. В своей сториз она поделилась радостным моментом, когда утром нашла под подушкой коробочку, в которой находилось невероятно изысканное кольцо. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

Украшение изготовлено из желтого золота и инкрустировано бриллиантами. Стоимость этого украшения на сайте соответствующего ювелирного бренда составляет 50 тысяч гривен.

Возлюбленная Владимира Остапчука похвасталась драгоценным подарком от мужа
Подарок от Остапчука / Фото: instagram.com / poka.tya

Важным моментом было то, что за несколько дней перед праздником Екатерина уже начала намекать любимому на то, что именно хочет получить в подарок. Она даже показала любимому конкретное кольцо и размер своего пальца.

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Возлюбленная Владимира Остапчука похвасталась драгоценным подарком от мужа
Подарок от Остапчука / Фото: instagram.com / poka.tya

"Блин, так неожиданно. И с размером угадал", - подписала она кадр с украшением.

Таким образом Екатерина подчеркнула, насколько неожиданным был этот сюрприз для нее и как удачно мужчина угадал со всеми деталями.

Напомним, Екатерина Полтавская раскрыла детали об общении с детьми Остапчука от предыдущего брака. Она объяснила, что дети проживают в Канаде, поэтому пока они не общаются.

Также недавно она в своем Instagram опубликовала снимок кровати с коробкой помидоров, подписав - "тяжелое утро". Это вызвало интерес у подписчиков, которые начали предполагать возможную беременность ведущей.

Как ранее сообщал Главред, Владимир Остапчук в социальных сетях поделился радостью из-за подарка от своей молодой жены Екатерины по случаю своего Дня рождения. Он увлеченно рассказал, что получил новую модель iPhone.

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