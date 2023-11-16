"Несут негативный характер": экс-жены Остапчука получили оценку от его молодухи

Екатерина Полтавская прошлась по внешности бывших избранниц Владимира Остапчука.

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Полтавская высказалась про бывших жен Остапчука / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenavoychenko, instagram.com/kristygor, instagram.com/vova_ostapchuk

За последние четыре года украинский ведущий Владимир Остапчук успел дважды развестись и найти себе новую любовь всей жизни. С журналисткой Екатериной Полтавской шоумен по удивительному совпадению начал встречаться в день, когда развелся со второй женой.

Пара долго скрывала свой роман, но сейчас влюбленные, которые вместе уже год, не боятся поделиться своим счастьем с другими. Впрочем, иногда интерес поклонников становится слишком уж личным.

Так, к примеру, недавно у Полтавской спросили, считает ли она бывших жен Остапчука красивыми. Девушка сперва опешила от такого вопроса, однако затем ответила в своем блоге в Instagram.

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"Я никогда не отвечала на вопросы, которые касаются прошлого Вовы, потому что 99% из них провокационные и несут негативный характер. Но на этот отвечу, хотя и не понимаю человека, который его задал. Да, красивые. У Вовы хороший вкус на внешность", - заявила Полтавская.

Ранее украинский музыкальный продюсер и певец Потап записал странное видео, на котором в парике и солнцезащитных очках пародирует свою жену, певицу Настю Каменских.

Также украинский шоумен, продюсер и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов эмоционально высказался про хейтеров и обратился к ним с пожеланием.

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