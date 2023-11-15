Потап в парике спародировал Настю Каменских

Алексей Потапенко нарвался на неприятные комментарии из-за своих видео роликов.

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Потап удивил очередным странным видео / Коллаж Главред, фото Instagram/realpotap, скриншот ТикТок

Музыкальный продюсер и певец Потап (Алексей Потапенко) записал очередное странное видео.

На своей странице в ТикТок, Потап выложил видео, где он в парике и очках имитирует пение под новую песню Насти Каменских "Зірка в небі".

Комментаторы не смогли остаться в стороне и стали во всю обсуждать новое творение Потапа. "Заберите у Потапа телефон, чем дальше, тем хуже", "Вернулся с Дубай, и думает, что он - Настя", "Звонили из Испании, сказали, что это их стыд", "Леша, что с тобой", - удивляются они.

видео дня

На фото - комментарии для Потапа:

Потап разозлил своих подписчиков / Скриншот ТикТок/realpotap

Отметим, что это не первое странное видео Потапа. Он часто записывает такие ролики, за которые самому потом приходится извинятся.

На видео - перформанс от Потапа:

Напомним, недавно Потап опять спровоцировал скандал, когда появился на вечеринке в одном из ресторанов Дубая, где гулял в компании россиян. Чтобы смягчить общественный "удар" артист решил объяснить, как и зачем он оказался в Эмиратах.

Артист продолжает настаивать, что его путешествия в первую очередь направлены не на отдых, а на сбор средств для помощи Украине и украинцам.

Также в августе Потапенко представил новую песню о войне. Она получилась менее провокационной по сравнению с его треком про волонтеров, и была посвящена новому поколению украинцев.

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