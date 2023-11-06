Потап на отдыхе в Дубае засветился в компании россиян

Потап (он же Алексей Потапенко) стал одним из посетителей элитного ресторана в Дубае - в компании жены солиста "Иванушки International" Кирилла Туриченко.

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Потап засветился в компании россиян в Дубае / коллаж Главред, фото УНИАН

Известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (более известный как Потап), неожиданно засветился на отдыхе в Дубае (ОАЭ) в компании граждан страны-агрессора РФ. Об этом написал в своем Telegram-канале блогер Богдан Беспалов.

В частности, он обратил внимание на ролик, который в своих соцсетях опубликовала жена-россиянка участника российского бойз-бенда для тех, кому за 45+ "Иванушки International" Кирилла Туриченко (который родом из Одессы, но давно получил российское гражданство и живет в России.

На видео компания посетителей элитного ресторана в Дубае, среди которых россияне, наблюдала, как шеф-повар готовит мясо. На одном из кадров можно хорошо разглядеть Потапа. Кроме того, слышно, как рэпер на русском языке восхищенно говорит повару: "Глаз алмаз".

Смотрите на видео как Потап засветился в Дубае с россиянами:

Напомним, ранее близкий друг и бывший коллега шоумена Алексей Positiff назвал имя женщины, которая "испортила" его отношения с Потапом, которые стали постепенно разваливаться еще со времен ковида.

Также в августе Потапенко представил новую песню о войне. Она получилась менее провокационной по сравнению с его треком про волонтеров, и была посвящена новому поколению украинцев.

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