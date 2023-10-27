"Нежная, красивая женщина": Потап неожиданно восхитился молодой певицей

Украинский продюсер и певец Алексей "Потап" Потапенко, который до начала полномасштабной войны входил в плеяду самых влиятельных звезд украинского шоу-бизнеса, а после 24 февраля стал персоной для хейта, поделился изображением певицы, которую расхвалил за внешность.
Об этом Потап написал на своей странице в Instagram.
"Нежная, красивая женщина Украины, но в тот же время, такая тенденциозная и чувственная", - написал Потап.
На видео, которое опубликовал продюсер - певица SWOIIA, которую украинский зритель помнит по имени Ассоль.
На видео - певица, которой восхитился Потап:
Напомним, ранее близкий друг и бывший коллега шоумена Алексей Positiff назвал имя женщины, которая "испортила" его отношения с Потапом, которые стали постепенно разваливаться еще со времен ковида.
Также в августе Потапенко представил новую песню о войне. Она получилась менее провокационной по сравнению с его треком про волонтеров, и была посвящена новому поколению украинцев.
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