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"Нежная, красивая женщина": Потап неожиданно восхитился молодой певицей

Алена Кюпели
27 октября 2023, 16:00обновлено 27 октября, 16:32
Украинский продюсер рассыпался в комплиментах молодой певице.
Потап восхитился красотой украинской певицы
Потап восхитился красотой украинской певицы / Коллаж Главред, фото Instagram/realpotap

Украинский продюсер и певец Алексей "Потап" Потапенко, который до начала полномасштабной войны входил в плеяду самых влиятельных звезд украинского шоу-бизнеса, а после 24 февраля стал персоной для хейта, поделился изображением певицы, которую расхвалил за внешность.

Об этом Потап написал на своей странице в Instagram.

"Нежная, красивая женщина Украины, но в тот же время, такая тенденциозная и чувственная", - написал Потап.

видео дня

На видео, которое опубликовал продюсер - певица SWOIIA, которую украинский зритель помнит по имени Ассоль.

На видео - певица, которой восхитился Потап:

Напомним, ранее близкий друг и бывший коллега шоумена Алексей Positiff назвал имя женщины, которая "испортила" его отношения с Потапом, которые стали постепенно разваливаться еще со времен ковида.

Также в августе Потапенко представил новую песню о войне. Она получилась менее провокационной по сравнению с его треком про волонтеров, и была посвящена новому поколению украинцев.

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