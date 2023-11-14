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Юрий Горбунов эмоционально высказался про хейтеров: "Хочется пожелать всем!"

Анна Подгорная
14 ноября 2023, 22:39
Муж Кати Осадчей задумался о деструктивной природе ненависти, которую человек выплескивает на других.
Юрий Горбунов
Юрий Горбунов высказался про хейт и его последствия / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Популярный украинский ведущий и продюсер Юрий Горбунов летом оказался в центре скандала из-за вопросов госфинансирования производства сериалов в условиях полномасштабной войны. Со временем страсти вокруг этой ситуации поутихли, но на пике конфликта на шоумена вылилось очень много хейта и со стороны простых украинцев, и со стороны коллег.

Горбунов старался держаться с достоинством. Но недавно он наткнулся на документальный сериал, который, вероятно, натолкнул его на то, чтобы провести параллели с собственной жизнью.

Так, просматривая сериал про жизнь Дэвида Бекхэма и скандалы вокруг его личности, ведущий восхитился тем, с каким безмятежным спокойствием футболист реагирует на недоброжелателей. Это вдохновило Горбунова на размышления, которыми он поделился на своей странице в Instagram.

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Шоумен пришел к выводу, что хейт сам по себе не имеет рационального зерна, а также выразил надежду, что однажды в нашей стране, в целом мире и в нем самом перестанет срабатывать механизм, который заставляет людей чувствовать неприязнь к тем, кто выглядит, думает или говорит иначе.

"Сейчас все мы видим, как часто зарождается хейт ради хейта. В этом процессе нет конструктива, только поливание грязью. Каждый имеет полную свободу высказать свое мнение или сказать свое отношение, но давайте делать это с уважением! Мы разные, а значит всегда будет то, что нам нравится, и кардинально наоборот. Это и делает наше общество разнообразным. И демократичным! Хочется пожелать всем не принимать все очень серьезно и добавить самоиронию в свою жизнь. И себе желаю тоже!" - пишет Юрий Горбунов.

Юрий Горбунов
Юрий Горбунов высказался про хейт и его последствия / instagram.com/gorbunovyuriy

Ранее Мисс Украина Вселенная-2023 Ангелина Усанова рассказала, как хотела совершить самоубийство из-за несчастливой любви - ее муж изменил ей с ее же подругой.

Также украинская певица Гайтана, которая давно исчезла с украинской сцены, обрадовала поклонников новым заявлением. Фанаты артистки заинтригованы ее обещанием.

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