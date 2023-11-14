Надеюсь, вы скучали: Гайтана обрадовала поклонников новым заявлением

Украинская певица Гайтана, которая отчасти пропала с музыкальных радаров украинцев, поделилась новостями относительно своей музыкальной карьеры.
На своей странице в Instagram, Гайтана сообщила, что у нее есть важная новость для ее поклонников.
"С 2003 года я имела честь работать с Lavina Music. Вместе мы сделали много классной музыки и прошли невероятный творческий путь. Сегодня я чувствую только искреннюю благодарность и безграничное уважение ко всей команде, работавшей со мной все эти годы", - говорит Гайтана.
На видео - обращение Гайтаны к ее поклонникам:
Она также объявила, что она решила завершить сотрудничество с компанией. По ее словам, у Гайтаны останутся все права на ее песни, альбомы и клипы.
"Теперь я капитан этого корабля. Так что ждите новую музыку. Надеюсь, вы скучали. Потому что я очень. Чувствую, этот этап будет отличным. До встречи на следующей странице моей музыкальной истории", - заявила певица.
Напомним, ранее Блогер-скандалист Богдан Беспалов в своем Telegram-канале выдвинул свою версию происходящего. В угасании карьеры певицы он винит ее мужа, продюсера Александра Смарта.
Ранее также в соцсетях Гайтана опубликовала сразу два своих свежих снимка. На одном она позирует с мужем, продюсером Александром Смартом, и дочерью Сапфир-Николь. Мама с малышкой сейчас носят одинаковые прически - афрокосички.
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