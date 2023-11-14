Одна тьма: Мисс Украина Вселенная рассказала, как хотела покончить с собой из-за измены мужа и подруги

Ангелина Усанова рассказала о тяжелой ситуации, когда ее предали самые близкие люди.

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Ангелина Усанова представит в этом году Украину на конкурсе Мисс Вселенная / Коллаж Главред, фото Instagram/usanova.life, пресс-служба конкурса

Ангелина Усанова, которая в этом году будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" рассказала о личной драме, которая случилась в ее жизни и чуть не привела к суициду.

Об этом селебрити рассказала в интервью KP.ua.

По ее словам, она была замужем, но муж изменил ей с подругой.

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"Я была замужем. Так получилось, что я приехала в Киев во время пандемии, и в то время закрывались границы. А моя самая лучшая подруга осталась в том городе, где я жила, и начала встречаться с моим мужем. В конце концов они поженились. Меня, так сказать, выгнали из дома. Я осталась без дома, лучшей подруги и мужа. К тому же она запрещала ему общаться со мной и мне помогать. Это была очень тяжелая ситуация", - рассказывает она.

По словам Улановой, это был очень критический момент в жизни. "Моя самооценка была просто разбита. Трудная тема… В такой период ты чувствуешь себя никчемной, никому не нужной, бездарной. Это было очень ужасное время. Одна тьма", - делится она.

Мисс Украина Вселенная рассказывает, что она работала с психологом. "Но самое главное, пожалуй, мне помогло – это музыка. Я начала петь о том, что у меня болит. И вместо того, чтобы держать боль в себе, я начала ее выписывать в тексты, распевать. Любовь к музыке меня и спасла", - добавляет она.

Отметим, ранее Ангелина Усанова прокомментировала свои отношения с россиянкой Маргаритой Голубевой. Такой вопрос возник у подписчиков Ангелины из-за того, что украинка сидела рядом с россиянкой во время одного из банкетов на "Мисс Вселенная".

Напомним, ранее Виктория Апанасенко вспомнила короткий диалог с участницей конкурса со стороны террористической России Анной Линниковой, которая атакует мирную Украину своими ракетами.

Напомним, ранее Виктория Апанасенко поделилась сообщениями, которые отправляют ей россияне.

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