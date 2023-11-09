На "Мисс Вселенной" организаторы снова пытаются "подружить" участниц от Украины и России

На международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная" организаторы снова попытались "подружить" или, как минимум, создать такую видимость, участниц от Украины и террористической России.
По информации телеграмм-канала "Культурная прачечная", украинку, мисс Ангелину Усанову на велком вечерке посадили рядом с россиянкой в багряном платье (очень символично). "Собственно, по лицу украинки все видно", - пишет ресурс.
На видео - россиянка сидит рядом с участницей от Украины:
"Мисс раша" со сцены сказала, что она представляет страну виз зе грейтест калче и сорвала аплодисменты. Рыганица еще та, одним словом", - добавляет канал.
К слову, пользователи не упустили возможности прокомментировать решение оргкомитета.
Напомним, ранее так называемая "мисс ДНР" вызверилась на украинку из-за сумки Биркин. Разоблачение сильно триггернуло "красавицу".
Напомним, ранее Виктория Апанасенко вспомнила короткий диалог с участницей конкурса со стороны террористической России Анной Линниковой, которая атакует мирную Украину своими ракетами.
Напомним, ранее Виктория Апанасенко поделилась сообщениями, которые отправляют ей россияне.
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