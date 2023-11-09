"Ты - безмозглая": "страшно" красивая "мисс ДНР" вызверилась на украинку

Самопровозглашенный "идол красоты" самопровозглашенной ДНР, "мисс республика" Алина Андриевская вызверилась на украинку.
На своей странице в TikTok, губастая "мисс" обиделась на украинку, которая поставила под сомнение подлинность ее сумки из питона Биркин.
Андриевская даже записала отдельный ролик, где отругала некую девушку, которая якобы комментирует все ее ролики и даже "смеет" ставить под сомнение наряды и аксессуары "мисс".
"Что касается того, что девушка из Украины, берет мои видео из салона красоты и комментирует каждый мой шаг, одежду, слово и т.д. Хуже всего то, что, когда я озвучиваю какие-то моменты, у меня происходит экспромт, а она, готовясь и задумываясь, комментирует так, что мой ребенок в 10 лет никогда бы так глупо и примитивно не прокомментировал бы", – с характерным говорком выдала смехотворная "королева".
На видео - обиження "мисс":
К слову, с такой сумкой недавно появилась и итальянская модель и дизайнер Кьяра Ферраньи. Похожая сумка из питона, в цвете, которым обладает донецкая мисс, обошлась модели в 25 000 евро.
Барышня также заявила, что украинка - "безмозглая", и такие вещи она не просто не покупала, а "даже не держала в руках, и не нюхала".
Напомним, ранее в сети завирусилось видео, от которого, по словам пользователей, можно получить инсульт. И на нем не инопланетяне, а женщина. И это как раз героиня этого ролика - "мисс ДНР".
Напомним, ранее Виктория Апанасенко вспомнила короткий диалог с участницей конкурса со стороны террористической России Анной Линниковой, которая атакует мирную Украину своими ракетами.
Напомним, ранее Виктория Апанасенко поделилась сообщениями, которые отправляют ей россияне.
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