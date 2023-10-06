Чужой против хищника: в сети обсудили новую мисс самопровозглашенной ДНР

"Королева" красоты валит наповал своей "красотой". Лучше ночью с ней не встречаться.

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Алена Андриевская во всей красе/Коллаж Главред, фото instagram.com/koroleva_andrievskaya

В сети завирусилось видео, от которого, по словам пользователей, можно получить инсульт. И на нем не инопланетяне, а женщина. Хотя...

Итак, в социальной сети ТикТок набирает популярности ролик, звезда которого - мисс, идол красоты самопровозглашенной ДНР. Как и "республика", мисс себя провозгласила сама. Ее зовут Алина Андриевская и она считает себя королевой красоты.

Из особеностей барышни - аннорексичное тело, огромные губы, костлявые длинные пальцы и непропорциональная телу голова. За всеми этити "особенностями" даже не сразу удается рассмотреть, какого цвета у нее глаза или волосы.

видео дня

В комментариях к видео, очевидно, тут же начался "праздник".

"Цветок" на фото - "королева ДНР":

На видео - королева красоты ДНР:

"Ее можно снимать в фильмах ужасов без грима. Голливуд, вы где", "Можно инсульт получить от такой красоты", "Сколько не тюнингуй Жигули, до Мерса далеко", - пишут пользователи.

Комментарии для королевы красоты/Скриншот ТикТок

Кстати, "королева красоты" так и прозвала себя на своей странице в Instagram. На страницах социальной сети, она философствует об устройстве мира и, видимо, своей красоте.

"Мир спасёт не только красота , но и мужчины совершающие красивые поступки", "Женщины любят говорить "нет" для них это способ выбора мужчины . Побеждает тот, кто не сдался", "Самое мощное оружие - это уверенность в себе", - пишет "королева" красоты.

Напомним, ранее Виктория Апанасенко вспомнила короткий диалог с участницей конкурса со стороны террористической России Анной Линниковой, которая атакует мирную Украину своими ракетами.

Напомним, ранее Виктория Апанасенко поделилась сообщениями, которые отправляют ей россияне.

На своей странице в Instagram она опубликовала сториз, в которой было сообщение с пожеланием смерти. В частности, кто-то из "хороших русских" написал, что: "Мерзкие, надеюсь вас убьет (неценз - авт.) ракета, хотя вы все свалили, ваш патриотизм только на словах и гадостях".

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