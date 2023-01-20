Мисс Украина показала, как россияне желают ей смерти

"Хорошие русские" мечтают, чтобы в дом представительницы Украины прилетели ракеты.

Виктория Апанасенко_мисс Вселенная / Instagram

Украинская участница международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" Виктория Апанасенко поделилась сообщениями, которые отправляют ей россияне.

На своей странице в Instagram она опубликовала сториз, в которой было сообщение с пожеланием смерти. В частности, кто-то из "хороших русских" написал, что: "Мерзкие, надеюсь вас убьет (неценз - авт.) ракета, хотя вы все свалили, ваш патриотизм только на словах и гадостях".

"Со вчера некоторые поклонники Мисс России и некоторые люди из России написали пожелания смерти мне и моей семье. Они желали, чтобы ракета разбила мой дом и прочие вещи. Создали фейковые фото и буллили меня. Вы можете говорить что угодно обо мне, но что вы можете сказать о войне", - написала она.

Напомним, ранее участница международного конкурса "Мисс Вселенная", которая представляла террористическую Россию, пожаловалась на украинку Викторию Апанасенко, которая даже рядом не захотела стоять с представительницей государства-агрессора.

Украинка всячески сторонилась российской участницы.

"Девушки с украинскими корнями сторонились меня. Поэтому пообщаться и познакомиться получше нам не удалось, хотя попытки с моей стороны и были", — призналась 22-летняя Линникова.

Кроме того, ранее россиянка Анна Линникова пыталась подлезть на фото к участнице из Украины Виктории Апанасенко. Наша конкурсантка вовремя заметила провокацию, которую бы явно потом "затаскали" по пропагандистским СМИ, дабы показать "дружбу" Украины с Россией, которая уничтожает мирные города.

Едва завидев приближение террористки, украинка Апанасенко берется за участницу стоящую рядом с ней, чтобы та не уступила место хитрой россиянке.

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