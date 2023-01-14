Бежала, как от чумы: россиянка пыталась встать на фото рядом с украинкой, но провокация не удалась

Момент, где украинка Виктория Апанасенко бежит от россиянки, как от чумы, попал на видео.

Виктория Апанасенко_мисс Вселенная / Instagram

Террористическая Россия большой профессионал по провокациям не только на поле боя. Она умудряется распространить свои гаденькие метастазы везде, где бы не принимала участие.

Не стал исключением и международный конкурс красоты "Мисс Вселенная", где россиянка Анна Линникова пыталась подлезть на фото к участнице из Украины Виктории Апанасенко. Наша конкурсантка вовремя заметила провокацию, которую бы явно потом "затаскали" по пропагандистским СМИ, дабы показать "дружбу" Украины с Россией, которая уничтожает мирные города.

Момент попал на видео и стал вирусным в социальной сети TikTok.

Завидев приближение террористки, украинка Апанасенко берется за участницу стоящую рядом с ней, чтобы та не уступила место хитрой россиянке.

Позже, Апанасенко передвигается еще на одно место, чтобы как можно дальше отодвинуться от участницы из России.

Напомним, ранее украинка Виктория Апанасенко, которая в этом году представляет Украину на конкурсе "Мисс Вселенная", покорила зрителей невероятным нарядом.

Видео выхода Апанасенко появилось на странице конкурса в Instagram.

Костюм Украины, которая героически противостоит жестокой военной агрессии России, в этом году очень символичен. Она называется "Воин света". Он являет собой белое платье с механическими крыльями. Эти крылья раскрывались прямо перед зрителями, создавая удивительный и мощный визуальный эффект

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