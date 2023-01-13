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Украинка в невероятном костюме феерично появилась на "Мисс Вселенная"

13 января 2023, 10:37
Виктория Апанасенко вышла на сцену с мечом и в очень сложном костюме, который символизирует героизм Украины.
Украинка в невероятном костюме феерично появилась на 'Мисс Вселенная'
Виктория Апанасенко/ Скриншот

Украинка Виктория Апанасенко, которая в этом году представляет Украину на конкурсе "Мисс Вселенная", покорила зрителей невероятным нарядом.

Видео выхода Апанасенко появилось на странице конкурса в Instagram.

Костюм Украины, которая героически противостоит жестокой военной агрессии России, в этом году очень символичен. Она называется "Воин света". Он являет собой белое платье с механическими крыльями. Эти крылья раскрывались прямо перед зрителями, создавая удивительный и мощный визуальный эффект.

На крыльях также красовались роскошные доспехи, а ноги Апанасенко украшали высокие золотые сапоги.

Этот костюм был создан украинской дизайнер Лесей Патокой. Над ним она работала четыре месяца в условиях отключений и обстрелов.

Напомним, ранее "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях порадовала своих поклонников смелым образом.

В часности, на своей странице в Instagram, звездная блогер поделилась довольно таки откровенным фото. "Быть украинской женщиной - это даже в полной темноте собраться так, как будто ты готова покорять любую красную дорожку", - написала она.

Молодая женщина явно наслаждается своим видом и не стесняется показать это всем своим подписчикам.

Ранее Анна Неплях оставила на своей странице в Instagram эротичное и безумно романтическое послание загадочному мужчине.

Она сравнивает его с морем, в которое мечтала бы окунуться, а себя - сахаром в горячем чае, которому так и не терпится раствориться. И, судя по фотографиям к этому любовному письму, она правда старалась это сделать.

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